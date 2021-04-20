Bitcoin fiyatları değim yerindeyse hafta sonu Pzar günü çakıldı! Geçtiğimiz hafta yatırımcısının yüzünü güldüren gözde kripto para birimi Bitcoin hafta sonu yatırımcısına büyük şok yaşattı. Özellikle geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüş sonrası gözler yeniden Bitcoin fiyatlarına çevrildi. Ekonomi gündemini takip edenler ve kripto para yatırımcıları günün ilk ışıklarıyla birlikte "Bitcoin fiyatları bugün ne kadar?" ve "Bitcoin fiyatları neden düştü?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için güncel 20 Nisan Bitocin fiyatlarını ve "Bitcoin neden düşüyor sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

20 NİSAN BITCOIN FİYATLARI

Geçtiğimiz güne 56 bin 900 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin fiyatları geçtiğimiz günü dalgalı seyirle sürdürdü. Pazar gün ki sert düşüş sonrası toparlanamayan Bitcoin 20 Nisan Salı günü de yatay seyrini sürdürüyor. Saat 09.00'da kaydedilen verilere göre Bitcoin 54 bin 972 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BITCOIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz hafta 63 bin doları aşan Bitcoin fiyatları dün adeta çakıldı. Yaşanan düşüşe ise merkez banklarının olası "yasaklama" kararları ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından yatırımcılara ceza kesileceği söylentisinin eklenmesi neden oldu.

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'de kripto paraları yasaklamasıyla, başka ülkelerin benzer kararlar alabileceğine yönelik bir endişe yaşandı. Bu sebeple Bitcoin yaklaşık 2.000 dolarlık değer kaybıyla 61.000 doların altına düşmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklanmasına aracı olduğu gerekçesiyle bazı kripto para kuruluşlarına ceza vereceği iddia edildi. İddialar satışları hızlandırdı. Sert satışlar sonrası da Bitcoin dün yani 18 Nisan Pazar günü 53.000 dolara kadar düştü. Kısa sürede 57 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin haftaya 56 bin dolar seviyelerinden başladı.

20 Nisan Salı günü ise 54 bin 972 dolar seviyesinden işlem görüyor.