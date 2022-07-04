Bitcoin haftaya yükselişle başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Bitcoin haftaya yükselişle başladı

Bitcoin haftanın ilk gününde yüzde 3.8 değer kazanarak 19.800 doların üzerini gördü

Bitcoin haftaya yükselişle başladı
HABERTURK.COM

Kripto paralarda ay başından bu yana devam eden kararsız seyir bugün de devam etse de piyasalar haftaya hafif bir yükseliş eğiliminde başladı.

Bitcoin günlük yüzde 3.8 değer kazanarak 19.810 dolara çıktı. TSİ 15.10 itibarıyla Ethereum ise yüzde 2.5'lik yükselişle 1.090 doları gördü.

Binance Coin bugün yüzde 2 yükselirken, Ripple yüzde 3.2, Cardano (ADA) yüzde 3.4, Solana yüzde 4.3, Dogecoin ise yüzde 3.7 yükseldi.

Analistler ABD'de 4 Temmuz tatili olması sebebiyle kripto paralarda görece daha sakin bir gün yaşandığını ve Bitcoin'de 20.000 dolarlık kritik seviyenin takip edildiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kripto kraliçesi' Ruja Ignatova'yı bulana 100.000 dolar ödül - Güncel Haberler
KRİPTO PARA 'Kripto kraliçesini' bulana 100.000 dolar ödül
Bitcoin tarihinin en sert aylık kaybını yaşadı
KRİPTO PARA Bitcoin tarihinin en kötü ayı
Bitcoin yeniden kritik seviyenin altında
KRİPTO PARA Bitcoin yeniden kritik seviyenin altında
ÇAKILDI! Son dakika: Bitcoin 20 bin doların altına indi! 30 haziran bitcoin fiyatları
KRİPTO PARA Bitcoinde sert düşüş!
Bitcoin hafif geriledi, Dogecoin sert yükseldi
KRİPTO PARA Bitcoin'de hafif düşüş
Bitcoin yükseldi, Ethereum uçtu
KRİPTO PARA Bu hafta yükseldiler
Dolar ve Euro'da sert düşüş: BDDK'nin hamlesinin ardından dolar kuru iki haftanın en düşük seviyesini gördü! - Dolar neden düşüyor, bugün ne kadar, kaç TL?
KRİPTO PARA Doların ateşi düştü
Bitcoin yükseldi, Ethereum sert çıktı
KRİPTO PARA Kripto paralarda yükseliş
El Salvador 'dipten alarak' Bitcoin'den tam 56 milyon dolar kaybetti! - Öne Çıkan Haberler
KRİPTO PARA Bitcoin'den 56 milyon dolar kaybetti
Bitcoin 20.000 dolar civarında dans ediyor
KRİPTO PARA Bitcoin'de gelgitler sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.