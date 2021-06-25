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Beycan Üçkardeş’in haberine göre, bir restoran önünde bekleyen 28 yaşındaki Ş.Ö’nün yanına dört kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Ş.Ö’yü zorla bir otomobile bindirdi. Başına silah dayanan Ş.Ö., şüphelilerin dediğini yapmak zorunda kaldı.

HACKER İŞE YARAMADI

Ş.Ö’nün Bitcoin hesabındaki paraları 'hacker' marifetiyle almak istedikleri öne sürülen şüpheliler, başarılı olamayınca Ş.Ö’yü şehir merkezine getirip bıraktı. Şüpheliler ardından da kayıplara karıştı.

Ş.Ö'nün şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Aracın plakasını belirleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden M.B.Y'i Tarsus ilçesinde, C.Y ve M.T'yi Adana'da ve S.Y'yi ise Mersin merkezde yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma ve cebir, tehdit, hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.