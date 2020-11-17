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Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.84 artışla 16,621.77 dolara yükselerek, 16,000 dolarık direnç noktasının üzerinde tutunurken, haftalık kazanımı da yüzde 8.28 düzeyindeydi. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Bitcoin'in piyasa hacmi de, yeni haftanın ilk gününde 298.04 milyar dolara çekildikten sonra, yaklaşık 10 milyar dolarlık toparlanma ile 308.26 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,691 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,008 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.84 artışla 16,621.77 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.31 artışla 463.59 dolar

3.Tether yüzde 1.00 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 10.45 artışla 0.29 dolar,

5.Chainlink yüzde 4.92 artışla 12.77 dolar,

6.Litecoin yüzde 11.80 artışla 73.27 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 1.84 artışla 251.15 dolar,

8.Polkadot yüzde 4.66 artışla 4.66 dolar,

9.Binance Coin yüzde 2.36 artışla 28.32 dolar,

10.Cardano yüzde 4.81 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

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