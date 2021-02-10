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Kripto para Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ve Ether yeni rekor düzeyini gördü!

Kripto para Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ve Ether yeni rekor düzeyini gördü. Bitcoin 48,049 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü. İşte kripto para piyasalarında son durum...

Kripto para Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ve Ether yeni rekor düzeyini gördü!
DHA

Geniş kapsamlı kurumsal alımların egemen olduğu kripto para piyasalarında, yeni rekor düzeyler test ediliyor. Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada, "Nakit varlığının esnekliğini artırarak, getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Son 24 saat içinde 45,166 dolar ve 48,003 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.46 düşüşle 45,901.61 dolara çekilirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 862 milyar dolardan 852 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolar artış ile 1 trilyon 363.85 dolardan, 1 trilyon 374.95 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 19 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,420 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,5915 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 226 milyar dolardan, 211 milyar dolara geriledi.

UZMANLARDAN BİTCOİN YORUMU

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Tesla Bitcoin ile ödeme alacağını duyurdu" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Elon Musk´ın şirketi Tesla, 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından Bitcoin ile ödeme alacağını duyurdu. Tesla, MicroStrategy gibi şirketlerin izinden giderek rezervine Bitcoin ekledi. Haberin ardından ödeme alacağını da açıklayan şirket, aldığı Bitcoin´leri hemen nakde dönmeyecek, rezervine ekleyecek.

"BitcoinCash top 10 listesindeki yerini Dogecoin´e bıraktı. Bitcoin zincirinde oluşan sert çatallanmanın ürünü olan BCH, Stellar ve Dogecoin´in gerisinde kalarak 12. Sıraya yerleşti.

"Yatırımcı Bill Miller Bitcoin´e yatırım yapmayı planladığını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na GrayScale Bitcoin Trust yoluyla BTC´ye yatırım yapmak için başvuruda bulundu.

"GBTC yatırımı, yönetilen varlıkların maksimum yüzde 15´i ile sınırlandırılmasından dolayı, maksimum 300 milyon dolar olabilir. Bu, efsanevi yatırımcının Bitcoin ile ilgili ilk aksiyonu değil. Wall Street yatırımcısı daha önce koruma fonunun yüzde 30´unu Bitcoin´e aktarmıştı."

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