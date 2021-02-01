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Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞTE! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü. Bitcoin, son 24 saat içinde 32,270 dolar ve 34,118 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33,000 dolar sınırına döndü.

Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞTE! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.33 düşüşle 33,572.06 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 0.29 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 624 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, son 24 saatte yüzde 41.13 ve bir haftada yüzde 101.86 yükselen XRP dışındaki dokuz tanesi de düşenler arasındaydı.

Toplam 8,364 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,631 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 145 milyar dolar düzeyindeydi.

Cuma günü, 24 saatte yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya tırmanan Dogecoin yeni güne 14. sırada başladı.

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