Erken saatlerde 19,242 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.60 artışla 19,075.68 dolar oldu; birimin haftalık kaybı 1.01 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 354.22 milyar dolara çıktı.

Ünlü milyarder yatırımcı, Bridgewater Associates´in kurucusu Ray Dalio'nun, Bitcoin'i "altın benzeri bir alternatif varlık" diye netelendirmesinin ardından, gelen alımlar, kripto varlıkları destekledi.

Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber, tartışma sitesi olan Reddit'in düzenlediği "Bana Sorun" etkinliğinde konuşan Dalio, "Bitcoin ve diğer bazı dijital paraların geçtiğimiz son on yılda kendilerini altın benzeri varlık alternatifi olarak konumlandırdığını görüyorum "dedi ve bu nedenle Bitcoin'in, altın ve benzeri diğer değer saklama araçlarını çeşitlendirebileceğinin altını çizdi.

Dalio, daha önce yine Reddit'e yaptığı bir açıklamada, kripto para birimlerine olan kuşkularından vaz geçtiğini belirtmişti.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 559 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 108 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,965 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,200 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.60 artışla 19,075.68 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.24 artışla 583.69 dolar,

3.XRP yüzde 3.69 artışla 0.50 dolar,

4.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,

5.Litecoin yüzde 6.49 artışla 80.71 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.25 artışla 272.26 dolar,

7.Chainlink yüzde 4.98 artışla 12.66 dolar,

8.Cardano yüzde 5.15 artışla 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 3.59 artışla 4.91 dolar,

10.Binance Coin yüzde 2.84 artışla 28.86 dolardan işlem görüyordu.