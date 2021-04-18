En büyük kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin bu kez yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Bitcoin ve tüm kripto paralarda sabah karşı sert bir düşüş yaşandı. Kripto para birimlerinden en büyük işlem hacimlisi Bitcoin, bugün sabah saatlerinde üç haftanın en düşük seviyesi olan 52 bin dolara kadar düştü. Son 24 saatte rekor tazeleyen Bitcoin 64 bin dolara kadar çıkmış ve 24 saat içerisinde 10 bin dolardan fazla değer kaybederek birçok coinin çakılmasına neden oldu. Kripto para piyasasının gidişatını belirleyen Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30’lara varan değer kaybı yaşadı.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Cuma günü ise Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'de kripto paraları yasaklamasıyla, başka ülkelerin benzer kararlar alabileceğine yönelik bir endişe yaşandı. Bu sebeple Bitcoin yaklaşık 2.000 dolarlık değer kaybıyla 61.000 doların altına düştü.

ABD'de 'kara para operasyonu' dedikodusu yayılırken Türkiye'de de MASAK kripto para platformlarında işlem yapanların bilgilerini talep etmişti. Hazine'de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."

ALT COİNLERDE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin’in değer kaybetmesi birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu. Etherum yüzde 11’den fazla değer kaybederken, XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydetti. Litecoin yüzde 17, Dogecoin yüzde 26 değer kaybı yaşadı. Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30’lara varan değer kaybı yaşadı.

Piyasadaki güvensizlik ve Bitcoin’in ani düşüşleriyle birçok yatırımcı pozisyonlarını likidite etti. Bitcoin’nin sert düşüşüyle güvensizliğin neden olduğu kripto para piyasasında son 24 saatte 9 milyar dolar değerinde pozisyonun likidite edildiği belirtiliyor.