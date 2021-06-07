Bitcoin neden yükseldi? Kripto para yatırımcıları, Bitcoin'de meydana gelen yüzde 3'lük yükselişin sebebini merak etti.

MicroStrategy'nin CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MicroStrategy olarak 400 milyon dolarlık bitcoin alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Saylor paylaşımında "MicroStrategy, ek Bitcoin satın almak için 400 milyon dolarlık tahvil teklifini açıkladı" ifadesini kullandı.

Michael Saylor'ın paylaşımının hemen ardından Bitcoin’de yüzde 3 yükseliş meydana geldi.

— Michael Saylor (@michael_saylor) June 7, 2021



MicroStrategy tarafından yapılan açıklamaya göre 400 milyon dolarlık toplam anaparanın hepsi Bitcoin’e yatırılacak. Yeni Bitcoin almak için MicroStrategy, daha fazla borç tahvili satacak.