Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantı için 75 baz puanlık faiz artırımına kapıyı açık bırakması ancak 75 baz puanlık artırımların sık hale geleceğini düşünmediğini söylemesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

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Powell'ın açıklamaları Fed'in bir yanda enflasyonla mücadeleyi ciddiyetle sürdürürken diğer yandan durgunluk yaratmak istemedikleri şeklinde algılandı. Bu mesaj piyasalarda yükselişe yol açtı.