Bitcoin ve Ethereum'da sert yükseliş

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte, Ethereum’a yönelik ETF başvurularının onaylanacağına ilişkin haber akışı nedeniyle yüzde 6 artışla 71 bin 150 doların üzerine tırmandı. Böylece 73.750 dolarlık tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 20’den fazla değer kazanarak 3 bin 743 dolara ulaştı

Uluslararası basında yer alan bazı haberlerde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ethereum ETF’lerine yönelik başvuruların onaylanmasıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdığı öne sürülmüştü.