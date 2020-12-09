Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.40 düşüşle 18,225.52 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 1.75 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 338.61 milyar dolara geriledi.

ABD merkezli uçtan-uca ödeme sistemleri ve dijital para sistemleri şirketi Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında kuracağı yeni hükümetinin, kripto paraların "destekleyicisi" olacağını söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Allaire, Biden yönetiminin ABD'de, kripto para sistemlerine ilişkin gelişmelerin hızlandırılmasına dayalı yapısal dönüşümlere odaklanacağını ve bunun da ülkeyi daha rekabet edebilir düzeye yükselteceğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, G7 ülkelerinin ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrimiçi toplantısına katılmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık sözcüsü de, G7 ülkelerinin, dijital para birimlerine ilişkin düzenlemelerini desteklediklerini söyledi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşünler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 537.94 milyar dolara gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 38 milyar dolarlık artışla 149 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,929 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,066 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:



1.Bitcoin yüzde 5.40 düşüşle 18,225.52 dolar,



2.Ethereum yüzde 7.56 düşüşle 549.13 dolar,



3.XRP yüzde 9.22 düşüşle 0.55 dolar,



4.Tether yüzde 0.06 düşüşle 0.99 dolar,



5.Litecoin yüzde 8.89 düşüşle 76.12 dolar,



6.Bitcoin Cash yüzde 6.65 düşüşle 265.01 dolar,



7.Chainlink yüzde 8.63 düşüşle 12.03 dolar,



8.Cardano yüzde 10.56 düşüşle 0.13 dolar,



9.Polkadot yüzde 5.37 düşüşle 4.76 dolar,



10.Binance Coin yüzde 5.69 düşüşle 27.67 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu´nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi ve eklendi:

Birleşik Krallık'ta mevcut bir kripto para düzenlemesi bulunmamakla birlikte hükümet Bitcoin işlemlerinin foreks işlemleri olarak değerlendirilerek vergilendirileceğini açıkladı.

Buna göre Bitcoin işlemlerinden elde edilecek kazanç sermaye geliri olarak vergilendirilecek.

Ancak Bitcoin bir ödeme aracı olarak kullanıldığında ayrıca Katma Değer Vergisi´de (KDV) uygulanacaktır. Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA),Bitcoin yanlısı bir duruşa sahiptir ve düzenleyici ortamın dijital para birimini desteklemesini istiyor.



Avrupa Birliği (AB) kripto para birimlerindeki gelişmeleri takip etmesine rağmen, Bitcoin konusunda yasallık, kabul veya düzenleme ile ilgili herhangi bir resmi karar vermemiştir.

Bu nedenle Bitcoin konusunda AB çapında merkezi bir yaklaşım bulunmamakta ve her AB ülkesi kendi yaklaşımını geliştirmektedir.



Finlandiya Merkezi Vergi Kurulu, Bitcoin´i finansal hizmet olarak sınıflandırarak katma değer vergisinden muaf statüsü vermiştir. Bitcoin, Finlandiya'da para birimi olarak değil bir emtia olarak ele alınmaktadır.



Belçika Federal Kamu Hizmeti Finansmanı Kurumu da aynı yaklaşımı benimsemiş ve Bitcoin'i katma değer vergisinden muaf tutmuştur.

Kıbrıs'ta, Bitcoin kontrol edilmemekte veya düzenlenmemektedir. Bulgaristan'ın Ulusal Gelir Ajansı (NRA),mevcut vergi yasalarını Bitcoin'i de içerecek şekilde güncellemiştir.

Almanya'da Bitcoin yasal olarak kabul edilmektedir ancak yetkili kuruluşların görev alanlarına bağlı olarak farklı kullanıcı gruplarının farklı ticari ilişkileri için farklı şekilde vergilendirilmektedir.