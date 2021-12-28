Dün akşam Bitcoin 51.950 dolara kadar yükseldi ancak 52.000 dolar seviyesini aşamadı. Doların küresel olarak güçlenmesinin de etkisiyle bu seviyeden satışlar gelmeye başladı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla 49.200 dolara geriledi. Günlük düşüş yüzde 3'ü aştı.

Benzer şekilde dün 4.100 doları aşan Ethereum bu sabah itibarıyla yüzde 3.9'luk değer kaybıyla 3.924 dolara geriledi.

Bu düşüşler tüm piyasaya yansıdı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 87'si son 24 saatte değer kaybı yaşadı