Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği kısıtlama ve Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya almasıyla satışların geldiği Bitcoin'de bugün yeniden sert bir düşüş yaşandı.
Dün 40.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin bugün 35.500 dolara kadar geriledi. TSİ 17.10 itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 8.5 düşüşle 36.800 dolardan el değiştiriyor. Bugün itibarıyla dolar bazında Bitcoin mayıs ayında yüzde 37 değer kaybetti.
Ethereum da benzer bir şekilde yüzde 9.3'lük düşüşle 2590 dolara indi. Binance Coin'de düşüş yüzde 12'yi bulurken Dogecoin yüzde 6 değer kaybetti.
Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto parların 87'si son 24 saatte değer kaybı yaşadı.
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