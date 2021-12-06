Bitcoin yön arayışında

HABERTURK.COM

Cumartesi günü yüzde 17 düşerek 45.000 doların altını gören Bitcoin dün zaman zaman 50.000 dolara doğru hamle yapsa da bu seviyeye ulaşamadı.

Bitcoin yeni haftaya da 49.020 dolardan başladı. Dün olduğu gibi bugün de 50.000 dolarlık psikolojik sınırın aşılıp aşılmayacağı takip edilecek.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.4 değer kaybederken Ethereum da benzer şekilde yüzde 0.3'lük hafif bir düşüşle 4.170 dolara çekildi.

Bitcoin, yatırımcısına son 1 haftada yüzde 14.5 kaybettirirken Ethereum'daki düşüş yüzde 3.8 ile daha sınırlı kaldı.