HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu, Sivas ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu