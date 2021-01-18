Azerbaycan'daki ortak merkezde sona gelindi 0:00 / 0:00

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaklaşık bir buçuk ay süren çatışmaların sonrasında Rusya'nın devreye girmesiyle ateşkes sağlandı. O ateşkesten Moskova-Ankara arasındaki trafik arttı. Ve ateşkesi izlemek için Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Rusya ile yapılan uzun süreli görüşmelerin neticesinde bu merkezin Ağdam'da olması için mutabakata varıldı. Ve Aralık ayı sonlarında Azerbaycan söz konusu merkezin inşaatına başladı.

AZARBAYCAN İNŞAATI BİTİRMEK ÜZERE

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin inşaatında artık sona gelindi.

Merkezin tamamen hazır hale getirilmesi durumunda ocak ayı bitmeden açılabileceği belirtiliyor. Türk-Rus Ortak Merkezi'nde Rus ve 1'i general ve 35 Türk subayı görev yapacak. Askerler ateşkesi yerinde takip edecek. Bu takipte daha çok hava araçları kullanılacak. Olası bir ihlal durumunda, Ankara ve Moskova'ya anlık haber verilecek.