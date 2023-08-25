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        Haberler Yaşam Bitkin halde bulunan 2 sincap yavrusu koruma altına alındı

        Bitkin halde bulunan 2 sincap yavrusu koruma altına alındı

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde bitkin halde bulunan 2 sincap yavrusu koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:32
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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde yaşayan Murat Kömür, fındık bahçesinde sincap yavruları buldu.

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        Sincapları bulduğu çevrede yuvalarını arayan Kömür, sonuç alamayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ünye Şefliğine bildirdi.

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        Şef Saygın Yıldırım, yavru sincapları teslim alarak ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirdi.

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        Veteriner hekim Yunus Emre Gümüş, sincapların kontrollerini yaptıktan sonra besledi.

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        Gümüş, yaklaşık 3 ay bakacaklarını yavruların daha sonra ilgili kurumca doğaya salınacağını aktardı.

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        #sincap yavrusu
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