Bitkin halde bulunan yakalı toy kuşu bakımının ardından doğaya salındı - TRABZON

AA

Akçaabat ilçesinde bir kişi, 19 Ekim'de, kedilerin saldırmak üzere olduğu kuşu kurtararak kentte kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı yapan Hakan Kahraman ile irtibata geçti.

Kahraman'ın Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğüne getirdiği ve veteriner hekim kontrolünden geçirilen kuşun, nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşu olduğu belirlendi.Sırtında sinyal verici de olan kuşun, ayaklarında kodların yazılı olduğu bileziklerden yapılan sorgulamada, Kazakistan'daki üreme istasyonlarından geldiği, bu yıl doğup doğaya salındığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kazakistan'daki merkezle görüşülerek göç sırasında yorgun düştüğü anlaşılan yakalı toy kuşunun gerekli tedavi ve bakımlarını yaptı.Göç yorgunu olduğu anlaşılan kuş, eski gücüne kavuşana kadar talepli bir vatandaşa bakımı ve beslemesi yapılmak üzere teslim edildi.

Sağlığına kavuşan kuş, uygun bir alanda yeniden doğaya salındı.AA muhabirinin bilgi aldığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yakalı toy kuşunun Türkiye'de 1900'lerin başında tükendiğini belirtti.Önceki senelerde Konya'da bir tane bulunduğunu, Trabzon'da ise ilk kez kaydedildiğini ifade eden yetkililer, şunları kaydetti:

"Yani Türkiye modern ikinci kaydı olarak listelenebilir. Her ne kadar üretim kuşlardan olsa bile, merkezle yapılan görüşmelerde kuşların yumurtadan itibaren salınım sürecine kadar minimum insan teması olduğu öğrenilmiş, kuşun tamamen yabani içgüdüleriyle hareket ettiği ve insan korkusu olduğu izlenmiştir."