Ahlat’ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

İlçede kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise trafik denetimi gerçekleştirdi.Ahlat'ta oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri araçları denetlendi.Araçlar durdurarak kontrol yapan ekipler, izin belgesi olmayanların geçişine izin vermedi.Denetimler gün boyu devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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