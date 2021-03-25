Bitlis Belediyesi köyde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bitlis Belediyesi köyde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu köy köy gezerek çocuklar için tiyatro oyunu sahneliyor.

Bitlis Belediyesi köyde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor
AA

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, altyapı ve üstyapı ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetlerle köyde yaşayan çocuklar eğlendiriliyor.

Belediyenin ilköğretim çağındaki 7 çocuktan oluşan tiyatro ekibi, il merkezine bağlı Yolyazı köyünde "Meddah Amca" oyununu sahneledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Belediyesi tiyatro eğitmeni Cihan Olan, 2015'ten bu yana il merkezi, ilçe ve köy okullarında yetişkin, çocuk ve orta oyunları sahnelediklerini belirtti.

"Tiyatrosuz çocuk kalmasın" sloganıyla tiyatrodan uzak ve bu sanatla tanışma fırsatı bulamayan köydeki çocuklara öncelik verdiklerini vurgulayan Olan, şunları kaydetti:

"Dünyayı saran salgından dolayı eğitim ve sosyal yaşamdan uzak kalan çocuklar için yeniden sahne almaya başladık. Yolyazı köyünde oyunumuzu sahneledikten sonra öğrencilere forma hediye ettik. Oyunumuzun ana teması, çalışmanın, verilen emeğin karşılığında mutlu olmanın ve özellikle küçük yaşlarda çalışmaya başlayıp sorumluluk sahibi olmanın önemi. Oyuncu arkadaşlarımızın başarılı sahne performansının meyvesini çocukların gözlerinin içindeki mutluluktan aldığımızı gördük. Öğrencilerin oyunla ilgili yöneltilen sorulara verdikleri doğru ve güzel cevaplarla, başarılı bir oyunun sahnelendiğini görmüş olduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ekibimiz 6 yıllık süreçte yaklaşık 10 bin öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME