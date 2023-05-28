Bitlis Seçim Sonuçları 2023: Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Bitlis başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Bitlis seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 76.37 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.4 oldu. Bitlis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 82.323 oyla yüzde 50.07 - Recep Tayyip Erdoğan: 82.106 oyla yüzde 49.93 aldı.

Bitlis 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 82.323 oyla yüzde 50.07

Recep Tayyip Erdoğan: 82.106 oyla yüzde 49.93

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 88.779 oyla yüzde 50.91 - Recep Tayyip Erdoğan: 80.997 oyla yüzde 46.45 oy oranı elde etmişti.

