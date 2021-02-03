Bitlis'e atanan jandarma uzman çavuş, Samsun'da hastaneye yetiştirdiği bebekle bağını koparmadı

AA

Geçen yıl, Samsun'un Ayvacık ilçesinde görev yapan Azizoğlu, eczaneden ilaç aldığı sırada "Yardım edin, oğlum ölüyor." diye haykıran annenin yanına gitti.

Kadının kucağında baygın haldeki bebeği gören Azizoğlu, 2 yaşındaki Göktuğ Aras Öztürk'ü kucağına alıp koşarak 300 metre uzaklıktaki hastanenin acil servisine yetiştirdi.

Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuşan bebekle o günden sonra bağını koparmayan Azizoğlu, ailesiyle görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Bir süre önce Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Azizoğlu, Öztürk'ün ailesini cep telefonundan görüntülü arayarak sohbet etti.

- "Hastaneye koştuğumuz anları unutamıyorum"

Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açılamada, Öztürk'ün annesinin yardım çığlığını ve bebeği hastaneye götürdüğü anları unutamadığını söyledi.

Olayın ardından sürekli bebeğin ailesiyle görüştüğünü anlatan Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Annenin yardım çığlığını duyduğumda yanına gittim. Araç ile trafikte vakit kaybetmemek için hastanenin acil bölümüne koşmaya başladım. Araçtaki komutanlarım da peşimden koşarak geldi. Küçük bebeği doktorlara teslim ettim. Bu bir insanlık göreviydi. Bu davranışım komutanlarımız tarafından da takdir gördü. Aynı gece Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin beni telefonla arayarak tebrik etti. Durumunu öğrenmek için Ayvacık Kaymakamımız, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanımız ve trafik tim personeli olarak bebeği hastanede ziyaret ettik. Sağlık durumunun iyi olduğunu, geçirdiği havalenin herhangi bir hasara neden olmadığını öğrendik. Türk askeri her zaman halkın yanında olmaya hazırdır."