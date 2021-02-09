Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş göreve başladı

AA

Üniversiteye gelen Elmastaş, rektörlük girişinde eski rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve akademisyenler tarafından karşılandı.

Makamda düzenlenen törenle görevi devralan Elmastaş, yaptığı çalışmalardan dolayı Yardım'a teşekkür etti.

Üniversitede kurumsallık adına birtakım çalışmaların yapıldığını belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Hocamızın 4 yılı hızlı geçmiş olsa da güzel işler yaptığını biliyorum. Devam eden projeler var. Onları tamamlayacağız. Bizim de düşündüğümüz projeler var. Üniversitemizin 13 yıllık geçmişi var. Oldukça genç bir kurum. Üniversitenin gelişmesi, yaşıyla da alakalıdır. Üniversiteyi şehirle bütünleştirmek istiyorum. BEÜ'nin sanayi, sivil toplum kuruluşları gibi her yerde olmasını istiyorum. Üniversite eğitim veren bir kurum ama şehre dokunması da gerekiyor."

Prof. Dr. Yardım ise hem üniversite hem de kenti marka haline getirecek çok güzel projelerin olduğunu belirterek, "Kısa zamanda tamamlanacak. Hocam sadece süreci yönetecek. Çok güzel çalışmalar yaptık. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buranın bir parçasıyım. Artık Bitlisliyim ve buradan elimi çekmeyeceğim. Her zaman hocamızın yardımcısı olacağım." ifadelerini kullandı.