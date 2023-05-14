Bitlis Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bitlis Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Bitlis başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bitlis seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.58 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 73.4 oldu. Bitlis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 61.963 oyla yüzde 50.48 - Recep Tayyip Erdoğan: 57.570 oyla yüzde 46.90 - Sinan Oğan: 2.741 oyla yüzde 2.23 - Muharrem İnce: 474 oyla yüzde 0.39 oy aldı.



Bitlis 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Bitlis Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 81.06 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:07 itibarıyla yüzde 67.1 oranında açıldı. 2023 Bitlis milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 46.614 oyla yüzde 43.39 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 43.319 oyla yüzde 40.32 - Millet İttifakı: 13.722 oyla yüzde 12.77 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 615 oyla yüzde 0.57 - Ata İttifakı: 205 oyla yüzde 0.19 aldı. Saat 21:07 itibarıyla 2023 Bitlis milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

