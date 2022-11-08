Bitlis'te, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ahlat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bir evde tarihi sikke ve obje olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-11-08 13:07:47
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