Bitlis'te metamfetaminle yakalanan 2 kişiye gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, üzerlerindeki 992 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları sürerken, ilçe merkezinde şüpheli hareketleri ile dikkat çeken 2 kişiye kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinden toplam 992 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-11-09 10:22:33



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