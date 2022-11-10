Kuduzdan hayatını kaybeden Mustafa toprağa verildi

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Behçet DALMAZOrhan AŞAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz olduğu anlaşılıp, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Mustafa Erçetin'in (10) cenazesi toprağa verildi.

Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2022-11-10 14:09:12



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