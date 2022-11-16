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Bitlis'te 1250 konuta 10 bin 485 başvuru

DHA

Bitlis'te 1250 konuta 10 bin 485 başvuru


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'İlk Evim, İlk İşyerim Projesi' kapsamında Bitlis ve ilçelerinde inşa edilecek 1250 konut için 10 bin 485 başvuru yapıldı. Konutların dağıtımı için kura çekimi gerçekleştirildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Bitlis ve ilçelerinde yapılacak konut ve iş yerleri için kura çekimi düzenlendi. İsmail Eren Spor Kompleksi'nde, saat 10.00'da başlayan kura çekimine yoğun ilgi gösterildi. TOKİ tarafından noter huzurunda yapılan kura çekiminde; Bitlis merkez için 250, Tatvan 450, Ahlat 200, Hizan 80, Adilcevaz 200, Ahlat Ovakışla beldesinde 70 konut olmak üzere kent genelinde toplam 1250 konut inşa edilecek.
Kura çekiminde konuşan TOKİ Uzmanı Bülent Şerefoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan 'İlk Evim, İlk İşyerim Projesi' kapsamında Bitlis ilinde toplam 1250 konutun kura çekimini gerçekleştirmekteyiz. İlçelerde dahil olmak üzere 10 bin 485 geçerli başvuru yapıldı. Bu çerçevede Bitlis noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmektedir. Tüm Bitlisli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-11-16 12:48:32

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