Bitlis´te 31 kaçak göçmen yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polis ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurdukları minibüste 31 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan denetimlerde, Tatvan ilçesinde şüphelenilerek durdurulan minibüste 31 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı belirtilen şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-11-17 16:00:15



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