Bitlis'te 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatöre gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde durdurulan 2 minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hizan girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Burada şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste de arama yapıldı. Araçlarda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Şüpheliler de ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-11-20 13:05:05
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