Bitlis'te 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatöre gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde durdurulan 2 minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hizan girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Burada şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste de arama yapıldı. Araçlarda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Şüpheliler de ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-11-20 13:05:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.