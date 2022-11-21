Bitlis'te, arazide 28 kaçak göçmen yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Yücebaş köyü yakınlarında, yasadışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen, saklandıkları arazide yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan'ın Yücebaş köyü yakınlarında denetim yaptı. Denetimlerde, yurda yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen, boş arazide saklanmaya çalışırken, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardındandan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, ekiplerin denetimlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-11-21 19:12:55



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