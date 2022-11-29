Geziye giderken karda mahsur kalan turistler kurtarıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTİS,(DHA)BİTLİS'te Nemrut Krater Gölü'ne gitmek isteyen ve kar nedeniyle mahsur kalan bir grup yerli turist, ekiplerce kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü´ne gezi amaçlı giden 14 kişilik yerli turist kafilesinin araçları yolda kara saplandı. Turistlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları üzerine, bölgeye AFAD, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Özel İdare ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler arazi araçlarıyla mahsur kalan turistleri bulundukları yerden alarak şehir merkezine getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-11-29 14:19:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.