Bitlis´te minibüste 60 kaçak göçmen yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, minibüste 60 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bitlis-Merkez Sarıkonak köyü bölgesinde yol uygulaması yaptı. Kontrollerde durdurulan minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 60 göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen M.N ve M.A. ise gözaltına alındı. Yakalanan 60 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-12-03 13:59:40
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