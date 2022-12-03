Üzerlerinde 1 kilo 194 gram metamfetamin ile yakalandılar

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polis ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları yolcu otobüsünde, üzerlerinde 1 kilo 194 gram metamfetamin ele geçirdikleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Tatvan ilçesi girişindeki arama kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcunun çanta ve üst aramalarında, 191 kapsül içine yerleştirilmiş 1 kilo 194 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-12-03 14:25:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.