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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te restorasyonu yapılan tarihi mekanlarda sona gelindi

DHA

Bitlis'te restorasyonu yapılan tarihi mekanlarda sona gelindi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi'nde sona yaklaşıldı. Bitlis Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, projenin mayıs ayında tamamlanarak tarihi mekanların halkın hizmetine sunulacağını söyledi.
'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı.
Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmalarda ortaya çıkan tarihi mekanların rekreasyonlarını sürdüğünü ve mayıs ayında bitirilerek hizmete sunulacağını söyleyen Yorulmaz, ışıklandırmaların da yapılacağını belirterek, "Geçen yıl tahliye ve yıkım işlemlerini bitirdiğimiz 'Dere Üstü Islah Projesi'nde altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak yavaş yavaş kaplama ve üstyapı çalışmalarına başladık. Ancak iklim şartlarımız nedeniyle bazı üstyapı işlerimiz 1 yıl sonrasına sarktı. Çalışmalarımızla birlikte birçok köprümüz gün yüzüne çıkarılarak restorasyonları yapıldı. Köprülerimiz kullanıma açıldı. Halkımız tarafından da gayet beğeni kazandı. Bununla beraber Paşa Hamamı, Hacı Begiye Camisi ve Hazo Hanı restorasyon çalışmaları da son hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki seneye proje bütünlüğüyle beraber bir açılış gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl bir kısım yeni imalatlarımız da gündeme geldi. Özellikle dere boyunca ve Bitlis Kalesi etrafının ışıklandırılması. TOKİ Başkanlığımız marifetiyle ihalesi yapıldıktan sonra yaz aylarında bu işi de tamamlayarak bütünleşik projeyi tamamlayacağız. Hep birlikte bütün imalatları tamamlayarak mayıs ayı gibi bütün projeyi halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-12-13 10:59:22

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