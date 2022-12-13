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Atıl kalan ilkokul, kadınlara 'Köy Yaşam Merkezi' oldu

DHA

Atıl kalan ilkokul, kadınlara 'Köy Yaşam Merkezi' oldu


Salih BEŞKARDEŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde atıl durumdaki ilkokul, 'Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü; kadınlara yönelik kurslar açıldı. Dikiş-nakış ve giyim gibi kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köy Yaşam Merkezi' projesi kapsamında, atıl okul binaları onarılıp, kadınlar için kurs merkezine dönüştürülüyor. Adilcevaz ilçesine 12 kilometre uzaklıkta olan Bahçedere Mahallesi'ndeki eski ilkokul binasının da bakım ve onarımı yapıldı. Hizmete açılan ilkokulda 30 kadın, dikişnakış, iğne oyası, kanaviçe, örgü, ahşap boyama, giyim gibi 10'a yakın kurs görüyor. Kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, köylerde atıl durumdaki derslik ve okulların farklı ihtiyaçlara yönelik kullanımının sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Bakanlığımızın bu yıl başlatmış olduğu köylerimizdeki atıl durumda olan dersliklerimizi 'Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürme noktasında ilk olarak Bahçedere köyümüzde uygulamaya koyduk. Şu an bu köyümüzde 30'a yakın kursiyerimiz var. Kadın kursiyerler, burada açılan çeşitli kurslarda meslek öğreniyor. Köy yaşam merkezlerinin bir diğer amacı da köylülerin taleplerinin yanı sıra sosyal, kültürel, ekonomik ve tarımsal manada talepler olursa bunları da yerine getirmektir. Amacımız, ilçemiz genelinde yaklaşık 250 kursiyere ulaşıp, bu yaşam merkezlerini devam ettirmektir" dedi.
El sanatları usta öğreticisi Sıla Tunca ise kurslarla kadınların meslek öğrendiğini belirtip, "Bahçedere Köyü Yaşam Merkezi'nde kızlarımızla ablalarımızla birlikte ek gelir kaynağı olarak burada kurs açtık. Kaymakamlığımızın, belediyemizin ve halk eğitim merkezinin destekleriyle güzel ilerlemeler kaydediyoruz. Kızlarımız, kadınlarımız evlerinde vakit geçirmek yerine gelip burada kendi çeyizlerini yapıyorlar, meslek öğreniyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2022-12-13 13:32:50

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