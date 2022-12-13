Bitlis'te 130 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide saklanan 130 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetimlerini sürdürürken, Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü kırsalında kaçak göçmen geçişi olacağı ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide saklanan 7'si Bangladeş ve 123'ü Afgan uyruklu olmak üzere 130 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen O.A., F.A. ve N.H., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 organizatörün jandarmadaki sorguları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-12-13 18:34:48



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