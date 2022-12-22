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Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi küresel lojistik süper güce dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi küresel lojistik süper güce dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİSDiyarbakır kara yolunun 32´nci kilometresinde heyelanlı bölgeye inşa edilen ve Türkiye´nin özellikli köprülerinden olan Bitlis Çayı Viyadüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferansla katıldığı törenle trafiğe açıldı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'yi küresel lojistik bir süper güce dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
Bölgede ilk defa uygulanan itme sürme tekniği ile 2 yıl önce yapımına başlanan 900 metrelik Bitlis Çayı Viyadüğü´nün son kaynağı, geçen ay yapıldı. Asfaltlama ve ışıklandırma çalışmaları da tamamlanan köprünün açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise törene telekonferansla katıldı.
Bitlis-Diyarbakır yolunun 32'nci kilometresinde yapılan ve 15 bin 600 ton çelik kullanılan köprünün açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'yi küresel lojistik bir süper güce dönüştürmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Ulaştırma ve Lojistik Master Planı´mız doğrultusunda, 5 bine yakın şantiyemiz ve hizmet noktamızda, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz. 2003 yılında başlattığımız kara yolu hamlesi ile özellikle kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketliliğine rağmen trafik yoğunluğunu azalttık, kaza oranını yüzde 82 düşürdük. Her yıl 13 bini aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtarıyoruz. Yatırımlarımız sayesinde sadece 2021 yılında, yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik. Sayın Cumhurbaşkanım, Kafkasları, Karadeniz´i ve İran´ı; Güneydoğu Anadolu, Mezopotamya ve Ortadoğu´ya bağlayan doğal geçit konumundaki Bitlis´in ulaşımdaki önemini, hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımları ile daha da artırıyoruz. 2003´te Bitlis' in sadece 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 15 kattan fazla artırarak 305 kilometreye ulaştırdık. Bugün de dağlık bir arazi yapısına sahip şehrimizin güney illeriyle bağlantısını sağlayan güzergah üzerindeki Bitlis Çayı Viyadüğü´nü ve bağlantı yollarını başarıyla tamamlamanın ve açmanın sevincini paylaşıyoruz. Bugün Bitlis´e bir ilki kazandırmanın da haklı gururunu yaşıyoruz." 
Bakan Karaismailoğlu, köpürünün tamamının yerli ve milli mühendislik tasarımlarla inşa edildiğini de ifade ederek, "Bitlis Çayı Viyadüğü, kendi alanında dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olmuştur. Yüzde 4 eğimle, 15 bin 600 ton çelik kullanılarak tek parça inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğü´nde bin kilometre kaynak yapıldı. Viyadükte kullanılan çelik miktarı Eyfel Kulesi´nin inşasında kullanılan çeliğin 2 katıdır. Sadece örnek gösterdiğim bu miktar dahi, projemizin ne denli önemli ve büyük olduğunun kanıtıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz arasında önemli bir geçiş noktası olan Bitlis Çayı Viyadüğü; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına erişim sağlayan uluslararası lojistik koridorunun da ulaşım standardını son derece artırdı. Başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağız. Bu düşüncelerle, projemizde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için bütün çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, Bitlis-Siirt-Diyarbakır yolu, Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yollarının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum "dedi.
Kurdele kesiminin ardından Bakan Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla Bitlis Çayı Viyadüğü´nden geçerek, köprüyü hizmete açtı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-12-22 15:02:54

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