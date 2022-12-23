Bitlis´te kar yağışı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Rahva bölgesinde etkili oldu. Sürücüler, kar yağışı nedeniyle yollarda zor anlar yaşadı.
Bitlis ile Tatvan arasında bulunan Rahva'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ve zaman zaman etkili olan sis nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkisini kaybettiğini, havanın mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti. Yağışın yerel olduğunu kaydeden yetkililer, yarından itibaren havanın parçalı bulutlu olacağını söyledi. Valilik de bölgede etkili olan kar nedeniyle sürücüleri uyararak yağışlı yerlerde daha dikkatli olmalarını istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-12-23 13:41:21
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