Bitlis'te jandarma ve öğrencilerden oluşan korodan konser

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te jandarma ve öğrencilerden oluşan koro ekibi, konser verdi. Büyük ilgi gören konseri izlemeye gelen davetliler, şarkılar eşliğinde eğlendi.
Bitlis Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda verilen konseri, Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, askeri erkan ve aileleri ile vatandaşlar izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, koro şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Veysel Sulukaya´nın yaptığı jandarma ve öğrencilerden oluşan koro ekibinin seslendirdiği şarkılarla devam etti. Birbirinden güzel şarkılar seslendirilen koro ekibi, protokol üyeleri ve davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Koro Şefi Sulukaya'ya plaket verdi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-12-23 23:00:40
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