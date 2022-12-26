Bitlis'te, 22 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin düzenlediği operasyonlarda kentte 22 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son günlerde artan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, 22 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 31 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 21´i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15´i savcılıkta ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi ise tutuklandı.

10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-12-26 12:50:12



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