Bitlis merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 2 il ve bir ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 2'si ise serbest bırakıldı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bitlis merkez, Tatvan ilçesi ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 54 kilo 34 gram metamfetamin, 2 kilo 72 gram eroin, 2 kilo 56 gram esrar, 95 adet uyuşturucu hap, 2 cam aparat ve 1 el telsizi ele geçirildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 16 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 14'ü 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 48 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-12-28 22:18:29



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