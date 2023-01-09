Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'in Hizan ilçesinde, şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Döküktaş köyü Topluca mezrası yakınlarında meydana geldi. Hamdi Kaya yönetimindeki 01 AHZ 670 plakalı yolcu minibüsü, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-01-09 13:10:07



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