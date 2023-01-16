Bitlis'te 16 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te durdurdukları bir otomobilde arama yapan polis ekipleri, 16 kilo 700 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis merkezde bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 16 kilo 700 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-01-16 16:54:42



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