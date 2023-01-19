Bitlis merkezli 2 ilde terör operasyonu: 3 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 2 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'terör' suçlamasıyla haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör suçlamasıyla haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Terör şüphelilerinin adresleri belirlenip, operasyon için düğmeye basıldı. Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 3 cep telefonu, 3 sim kart, 2 flash bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-01-19 19:11:01



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