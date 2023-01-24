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Milli Eğitim Müdürü, 13 yaşındaki Emsal ile 35 yaşındaki annesini yeniden okula kazandırdı

DHA

Milli Eğitim Müdürü, 13 yaşındaki Emsal ile 35 yaşındaki annesini yeniden okula kazandırdı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, merkeze bağlı Tahtalı köyünde 8'inci sınıfta okulunu bırakan Emsal Genç ile kızı gibi okula devam edemeyen annesi Fadime Genç'i (35) ikna ederek yeniden okula kazandırdı. Fadime Genç'in kaydı açık liseye, kızının kaydı da 8'inci sınıfa yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Bitlis merkez ve köylerinde okula devam edemeyen ya da kayıt yaptırmayan öğrencileri tespit edilmesi ve yeniden okula kazandırılması için eylül ayında 'ikna ekipleri' oluşturularak çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 521'i kız, 520'si erkek olmak üzere toplam 1041 öğrenciye ulaşıldı ve ailelerle görüşülerek ikna yoluyla bu çocuklar yeniden okula kazandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz da bu çalışmalar kapsamında kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtalı köyünü ziyaret etti. Korkmaz, 8'inci sınıfta okulu bırakan Emsal Genç için aile ile görüşülürken, 4 çocuğu olan annesi Fadime Genç'in de yıllar önce kızı gibi okulunu terk ettiğini öğrendi.
Emin Korkmaz, önce Emsal'in okuluna dönmesini sağladı. Ardından da anne Genç'e eğitimine kaldığı yerden devam edebileceğini ve yardımcı olacaklarını söyledi. Bunun üzerine anne Genç'in kaydı açık liseye, kızı Emsal'in ise köydeki okula yapıldı. Anne ve kızı yeniden eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 4 aylık sürede 1041 öğrenciyi yeniden okula kazandırdıklarını belirterek, "Çok bereketli bir gün oldu. Çeşitli nedenlerle okulunu terk etmek zorunda kalan kızımız Emsal'i yeniden okula kazandırdık. Annesinin kaydını ise açık liseye yaptık. O da memnuniyetle bunu kabul etti. Kızımızın hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu, spor lisesine devam etmek istediğini de bize söyledi. Yaptığımız çalışmalar sonucu bugüne kadar temel eğitimde 932, ortaöğretimde de 109 öğrenci yeniden okula kazandırdık. Sadece aralık ayında okula kazandırdığımız öğrenci sayımız ise 308 oldu. Bu öğrencilerden bir tanesi de Emsal kızımız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-01-24 13:44:02

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