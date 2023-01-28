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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis´te beklenen kar yağışı başladı

DHA

Bitlis´te beklenen kar yağışı başladı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. 
Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekipleri ana artellerde çalışma başlatırken, köy yollarında ise İl Özel İdaresine ait ekipler çalışma yürütüyor. Yetkililer, yağışla birlikte yola çıkacak sürücüleri trafik işaret ve yağışlı bölgelerde hız limitine uymaları konusunda uyardı. Metetoloji yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-01-28 18:34:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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