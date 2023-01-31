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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti; araçlar görünmez oldu

DHA

Bitlis'te kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti; araçlar görünmez oldu


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar beyaz örtü altında kaldı. Kar kalınlığı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan kentlerinden Bitlis'te kar yağışı, 27 Ocak'ta başlayıp, aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte 267 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar kara gömüldü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlattı. Kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri açma ve genişletme çalışması yürütüyor. 13 mahalle yolunda yapılan çalışmalarda 80 personel, 40 iş makinesi ile çalışıyor.
Van'da ise hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Bahçesaray'da 71, Başkale'de 1, Çatak'ta 71, Gürpınar'da 5, Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 150 yerleşim yeri yolunu açmak için karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2023-01-31 11:13:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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