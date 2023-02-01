Bitlis'te 82 köy yolu, kardan kapandı



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 5 gündür aralıklarla süren kar yağışıyla 82 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde ise kar kalınlığı, 60 santimi geçti.

Kentte 5 gündür etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı, merkezde 60 santimetreyi aştı; 82 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kapanan yolları açmak için aralıksız çalıştığını belirterek, "Bitlis'te kapanan köy yollarının açılması için 10 ayrı şantiyemizde 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarımızı aralıksız sürdürülüyor. Kapalı olan 82 köy yolunun da yağışın durumuna göre en kısa sürede ulaşıma açılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda sabırlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Kar yağışı ile Bitlis Belediyesi de mahalle yollarında çalışma yapıyor. Ekipler, 55 iş makinesi ve 80 personel ile kapanan yollarını açık tutmaya çalışıyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla etkili olacağını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2023-02-01 11:29:25



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